Actualidade

O Parque Nacional da Gorongosa (PNG) no centro de Moçambique recebeu na quarta-feira três leopardos adultos, dois machos e uma fêmea, transferidos por via aérea desde a África do Sul, anunciou hoje a instituição.

"Este é outro dia especial para a Gorongosa, um momento importante na restauração do Parque", disse Pedro Muagura, administrador do parque, em comunicado.

"Depois de muitos anos sem os podermos ver, estamos muito felizes em ter estes grandes e majestosos felinos a deambular pelo parque", acrescentou.