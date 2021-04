Actualidade

O Senado da Nigéria aprovou hoje um plano de pedidos de empréstimos a instituições internacionais no total de 2,7 mil milhões de dólares (2,2 mil milhões de euros), apresentado pelo Presidente Muhammadu Buhari para reanimar a economia nigeriana.

O plano prevê financiamentos junto de instituições como o Banco Mundial ou o Deutsche Bank alemão.

A economia do mais populoso país de África, atingida pela queda do petróleo e pela covid-19, sofre de um crescimento lento há vários anos, sobretudo devido à debilidade das receitas do petróleo, que constituem 90% dos recursos cambiais da Nigéria.