Actualidade

O novo álbum do músico brasileiro Fred Martins, "Ultramarino", é editado simultaneamente no Brasil e na Europa, no próximo dia 07 de maio, e apresentado ao vivo, em Sintra, no dia seguinte, com transmissão 'online'".

O espetáculo de apresentação do disco, às 17:00 do dia 08 de maio, no Camélia Gardens, em Sintra, distrito de Lisboa, conta com as participações da cantora cabo-verdiana Nancy Vieira, do baixista Rolando Semedo, e da fadista Joana Amendoeira, que tem previsto um álbum, a sair no dia 14 de maio, "Na Volta da Maré", com canções musicadas por Fred Martins, em parceria com o letrista Tiago Torres da Silva, e que inclui a participação de Martinália.

O espetáculo pode ser acompanhado em direto em https://www.youtube.com/user/biscoitofino.