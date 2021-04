Actualidade

Dezenas de milhares de soldados das colónias britânicas que lutaram na I Guerra Mundial não foram homenageados de forma adequada devido ao "racismo generalizado", de acordo com um relatório encomendado pelo órgão encarregado de celebrar a sua memória.

De acordo com este relatório, entre 45.000 e 54.000 soldados, principalmente africanos e indianos, não foram homenageados como os seus homólogos brancos na Europa, tendo sido incluídos em memoriais coletivos e não com sepulturas individuais com os seus nomes.

Pelo menos 116.000 outros, potencialmente até 350.000, principalmente do este de África e do Egito, "não foram homenageados pelo seu nome ou não foram homenageados de todo", acrescentou o documento.