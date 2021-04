Clima

O Japão aumentou o objetivo de redução das suas emissões de CO2 de 26% para 46% até 2030 em relação aos níveis de 2013, anunciou hoje o primeiro-ministro, Yoshihide Suga.

"Queremos baixar as nossas emissões de gás com efeito de estufa para 46% no ano fiscal de 2030 (que se inicia a 1 de abril), por comparação com o ano fiscal 2013", declarou Suga numa reunião.

O anúncio da terceira economia mundial ocorre pouco antes do início da cimeira virtual mundial sobre o clima organizada pelos Estados Unidos, que devem apresentar também um objetivo mais ambicioso em relação à redução das suas emissões de gás com efeito de estufa.