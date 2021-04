PRR

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) prevê um investimento de 252 milhões de euros para desenvolver uma economia do mar "mais competitiva, empreendedora, coesa, inclusiva, digital e sustentável", reformando todo o ecossistema de infraestruturas de suporte à atividade.

De acordo com a versão final do PRR português hoje entregue à Comissão Europeia, esta 'Reforma do Ecossistema de Infraestruturas de Suporte à Economia Azul' pressupõe a aposta em quatro áreas: 'Hub Azul, Rede de Infraestruturas para a Economia Azul' (87 milhões de euros); 'Transição Verde e Digital e Segurança nas Pescas' (21 milhões); 'Centro de Operações de Defesa do Atlântico e Plataforma Naval' (112 milhões); e 'Desenvolvimento do 'Cluster do Mar dos Açores'' (32 milhões).

O objetivo é "desenvolver uma resposta estrutural, duradoura e impactante, preparando o caminho para a construção de uma economia do mar mais competitiva, mais coesa e mais inclusiva, mas também mais descarbonizada e sustentável, com maior capacidade de aproveitamento das oportunidades decorrentes das transições climática e digital".