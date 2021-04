UE/Presidência

O presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), Luís Castro Henriques, considerou hoje que Portugal é um parceiro privilegiado para investimentos em África e pode ser a ligação da Europa ao continente.

"Portugal é percecionado como uma plataforma para quem quer fazer negócios nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e é um parceiro credível", disse o responsável, durante o seminário empresarial Portugal-África "Exportar 'Verde' - Internacionalização das empresas na era da sustentabilidade", organizado pela presidência portuguesa da União Europeia, que decorre hoje em formato virtual a partir de Lisboa.

"Não é por acaso que as empresas estrangeiras procuram parcerias com as portuguesas", acrescentou, apontando para o exemplo das parcerias que as companhias chinesas têm feito com a construtora Mota-Engil.