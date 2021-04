Covid-19

Os resultados líquidos do exercício de 2020 dos dois principais bancos moçambicanos caíram em quase um quarto do valor face a 2019, afetados sobretudo pela pandemia de covid-19, de acordo com os relatórios e contas consultados hoje pela Lusa.

O Millennium Bim refere que "o resultado líquido reflete a contração da atividade económica, tendo passado de sete mil milhões de meticais (94 milhões de euros) para 5,3 mil milhões de meticais (71 milhões de euros), uma redução de 23,8%".

Aquele banco indica que o seu rácio de solvabilidade se manteve "robusto, fixando-se em 43,9%, muito acima do mínimo imposto pela entidade de supervisão (definido em 12%)".