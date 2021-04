Covid-19

Macau recebeu em março 754.541 visitantes, um aumento de 76,7% em relação ao mês anterior e de 255,4% em termos anuais, anunciou hoje a Direção dos Serviços de Estatística e Censos em comunicado (DSEC).

As mais de 750 mil pessoas que visitaram o território no último mês confirmam o aumento gradual do número de turistas, após a reabertura gradual das fronteiras e do impacto da pandemia de covid-19 no turismo.

Em março, entraram em Macau 404.936 turistas, um aumento de 221,6% em relação ao período homólogo do ano passado, quando o território fechou as fronteiras para travar a progressão do vírus, tendo o número de excursionistas subido 304,6% em termos anuais, com 349.605 pessoas, de acordo com a nota.