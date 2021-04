Actualidade

A organização ambiental 'Friends of the Earth' anunciou hoje ter recebido autorização para ir a tribunal e tentar bloquear o investimento financeiro do Governo britânico para o projeto de gás natural liquefeito (GNL) do norte de Moçambique.

A luz verde foi dada hoje pelo Tribunal Superior de Londres [High Court] para que seja feita uma Revisão Judicial [Judicial Review] que vai analisar se o investimento está de acordo com a legislação em vigor, incluindo com os compromissos feitos no Acordo de Paris.

A audiência sobre o caso não está ainda agendada, mas deverá realizar-se ainda este ano.