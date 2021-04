Actualidade

A gala de apresentação do Guia Michelin Espanha e Portugal 2022, que distingue aqueles que são considerados os melhores restaurantes, realiza-se este ano na cidade espanhola de Valência e será coordenada pelo 'chef' Quique Dacosta, foi hoje anunciado.

Valência, capital da província homónima e da Comunidade Valenciana, "conta com uma personalidade culinária própria e com uma oferta gastronómica variada, com a qual obteve reconhecimento internacional desde tempos imemoriais", afirma a Michelin, num comunicado divulgado hoje.

A cidade conta com 21 restaurantes distinguidos com estrela na seleção do Guia Michelin Espanha e Portugal 2021, além de 38 Bib Gourmand (boa relação qualidade/preço), 60 'O prato Michelin' e um estabelecimento com a nova 'estrela verde' (restaurante que aposta na sustentabilidade ambiental).