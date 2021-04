UE/Presidência

O presidente da Mota-Engil África, Manuel Mota, disse hoje que o acordo de livre comércio em África é fundamental para o desenvolvimento do continente, já que fomenta a integração regional, fundamental par ao desenvolvimento económico.

"O acordo de livre comércio em África é fundamental para desenvolver as economias, porque a maneira mais fácil de crescer é crescer juntos, à semelhança do que foi feito na Europa, com a União Europeia, e em África estão a tentar fazer o mesmo", disse o líder da construtora portuguesa durante o seminário empresarial Portugal-África "Exportar 'Verde' - Internacionalização das empresas na era da sustentabilidade", organizado pela presidência portuguesa da União Europeia, que decorre hoje em formato virtual a partir de Lisboa.

"A maioria das grandes infraestruturas em construção serve para ligar países, os grandes projetos em curso focam-se no desenvolvimento do país, mas também na criação de condições para o comércio entre países", apontou Manuel Mota, exemplificando com algumas das suas obras na Nigéria e no Níger.