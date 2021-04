Actualidade

Deputados angolanos convergiram hoje sobre a importância da comunicação social na consolidação do processo democrático do país, reconhecendo as dificuldades para o exercício da sua atividade, nomeadamente casos de censura.

O presidente da Assembleia Nacional angolana, Fernando da Piedade Dias dos Santos, considerou a discussão sobre "O Papel da Comunicação Social na Construção do Estado de Direito Democrático", solicitada pelo grupo parlamentar da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), no período antes da ordem do dia, "um exercício sensível", que deve ser feito "com espírito aberto".

Segundo Fernando da Piedade Dias dos Santos, foram registadas posições coincidentes e discordantes, e apesar dos momentos em que se elevou o tom, contudo, foi sempre mantida "a disciplina e urbanidade".