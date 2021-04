Actualidade

O Banco Central Europeu (BCE) deixou hoje as taxas de juro inalteradas e manteve o conjunto das medidas adotadas para apoiar a economia, indica o comunicado divulgado após a reunião do Conselho de Governadores.

As taxas de juro continuam em mínimos históricos, como era esperado. A principal taxa de refinanciamento mantém-se em zero, enquanto a taxa de depósitos permanece em -0,50% e a taxa de facilidade marginal de crédito fica em 0,25%.

O BCE vai ainda continuar as compras de dívida a um ritmo acelerado, no âmbito do programa de emergência lançado há um ano para atenuar os efeitos da pandemia de covid-19 na zona euro.