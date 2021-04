Incêndios

O combate aos incêndios rurais vai contar este ano com um novo instrumento para melhorar a coordenação entre as entidades envolvidas na deteção e vigilância dos fogos, disse hoje à Lusa a secretária de Estado da Administração Interna.

Este novo instrumento é a Diretiva Integrada de Deteção e Vigilância de Incêndios Rurais (DIVDIR) e foi pela primeira vez aprovada este ano.

Patrícia Gaspar afirmou que, no âmbito do combate aos incêndios, apenas existia uma única diretiva que define os procedimentos operacionais no que diz respeito às operações de resposta aos incêndios rurais.