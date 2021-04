Actualidade

Uma equipa internacional, liderada por investigadores do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR), sequenciou o genoma do mexilhão-de-rio, espécie conhecida pelas suas pérolas e classificada como criticamente em perigo, o que permitirá otimizar a sua conservação.

Em declarações à agência Lusa, André Gomes-dos-Santos, investigador do centro da Universidade do Porto, explicou hoje que a sequenciação do genoma do mexilhão-de-rio, publicada na revista DNA Research, da Oxford University Press, é "um primeiro passo" para o conhecimento da espécie.

O mexilhão-de-rio, cujo nome científico é 'Margaritifera margaritifera', é conhecido pelas suas pérolas, sendo que geralmente apenas um em cada 3.000 contém estas pedras preciosas que se tornaram populares por volta de 600 antes de Cristo (A.C) e cujo uso é evidenciado em joias das famílias reais do Reino Unido, Suécia, Áustria e Alemanha.