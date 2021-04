Actualidade

O ator português Gonçalo Diniz vai fazer parte do elenco da série "Sem Limites", ao lado de Rodrigo Santoro e Álvaro Morte, que interpretarão, respetivamente, Fernão de Magalhães e João Sebastião Elcano, anunciaram hoje a Amazon e a RTVE.

Segundo comunicado sobre a série, as filmagens vão ter início no dia 26 de abril, no País Basco e em Navarra, tratando-se de "um drama cheio de aventuras que levará às telas a história da primeira circum-navegação em barco, coincidindo com o ano do quinto centenário da expedição original".

"Sem Limites" vai ter argumento de Patxi Amezcua e será constituída por quatro episódios de 60 minutos, filmados em Espanha e na República Dominicana, com estreia exclusiva na Amazon Prime em Portugal, Espanha, França, Itália, Holanda, Reino Unido, Andorra, América Latina e Estados Unidos.