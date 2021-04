Actualidade

PSD, PS, CDU, BE e dois elementos do movimento Rui Moreira aprovaram uma moção de censura ao executivo da junta do Centro Histórico do Porto, liderado por António Fonseca, contestando, entre outras coisas, a intenção de alienar património.

Numa primeira reação à Lusa aos resultados hoje conhecidos, António Fonseca, eleito pelo Movimento Rui Moreira, desvalorizou a moção de censura subscrita pela oposição e por elementos do seu movimento, salientando que esta "não tem qualquer consequência".

"Isto são elementos desses partidos a tentar fazer prova de vida", disse, lembrando que as eleições autárquicas são a cerca de seis meses.