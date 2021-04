Moçambique/Ataques

A consultora NKC African Economics considerou hoje que o cancelamento de contratos entre a petrolífera Total e os fornecedores locais no norte de Moçambique significa que o projeto não deve ser retomado no próximo ano.

"O cancelamento dos contratos sugere que a retoma dos projetos de gás natural liquefeito na área é improvável, pelo menos durante o próximo ano", escrevem os analistas desta filial africana da consultora britânica Oxford Economics.

No comentário, enviado aos clientes e a que a Lusa teve acesso, os analistas escrevem que apesar do raio de 25 quilómetros à volta das obras, declarado como "zona especial de segurança", os insurgentes conseguiram lançar múltiplos ataques dentro da área e estão mais bem preparados do que em ataques anteriores, o que revela "novos desafios de segurança".