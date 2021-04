Actualidade

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse hoje que a economia da zona euro pode ter recuado no primeiro trimestre, mas parece retomar o crescimento no segundo, indicam os últimos dados disponíveis.

Após a reunião do BCE, Lagarde considerou, numa conferência de imprensa em formato virtual, que existem riscos de baixa para o crescimento económico dos países do euro, mas estão mais equilibrados no médio prazo.

O BCE deixou as taxas de juro inalteradas (com a principal taxa de refinanciamento em zero) e manteve o volume das compras de dívida de emergência devido à pandemia em 1,85 biliões de euros até finais de março de 2022.