Actualidade

Um sindicato do SEF acusou hoje a GNR de estar "partidarizada e ao serviço do Governo" após esta ter realizado uma operação de fiscalização a poucos metros do controlo de entrada de pessoas na fronteira de Chaves.

Segundo o presidente Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização (SCIF) do SEF, Acácio Pereira, a operação de fiscalização e prevenção da criminalidade que a GNR realizou em 16 de abril "a poucos metros" da fronteira de Vila Verde da Raia, concelho de Chaves, distrito de Vila Real, "prejudicou a imagem do SEF" e resultou numa "operação hostil".

"Este tipo de atitudes não abonam em favor da GNR, e demonstram que a GNR está partidarizada e ao serviço do Governo", explicou à agência Lusa o dirigente sindical.