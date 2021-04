Actualidade

O Plano dos Açores para 2021 foi hoje aprovado na Assembleia Legislativa Regional na generalidade, com os votos a favor de PSD, CDS-PP, PPM, Chega e Iniciativa Liberal, enquanto o PAN absteve-se e PS e BE votaram contra.

Seguem-se agora as votações das propostas de alteração ao documento, sendo que só terminadas essas votações é que será votado o Orçamento para 2021.

As Orientações a Médio Prazo para 2021-2024 foram também viabilizadas com os votos a favor de PSD, CDS-PP, PPM, Chega e Iniciativa Liberal e a abstenção do PAN, tendo o BE e o PS votado contra.