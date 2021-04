Moçambique/Ataques

Os partidos da oposição parlamentar moçambicana defenderam hoje "o escrutínio" do custo da guerra na província de Cabo Delgado, norte do país, acusando o Governo de "falhanço" e alertando para o risco de "enriquecimento ilícito das elites" com conflito.

A exigência foi feita durante o segundo e último dia da sessão de perguntas ao Governo na Assembleia da República.

"O setor da defesa e segurança deve ser escrutinado, porque em tempos de guerra, as elites usam este setor para o seu enriquecimento ilícito", afirmou o deputado Fernando Bismarque, do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceiro partido parlamentar.