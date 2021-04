Actualidade

Um instrumento do robô norte-americano Perseverance, que se encontra na superfície de Marte desde fevereiro, converteu dióxido de carbono da atmosfera em oxigénio, vital para a sobrevivência de astronautas no planeta e o seu regresso à Terra.

A experiência, descrita num comunicado divulgado pela agência espacial norte-americana NASA, que opera o robô, ocorreu em 20 de abril, dois meses depois de o Perseverance (Perseverança) ter pousado em solo marciano, após uma viagem de cerca de sete meses pelo espaço.

O teste, o primeiro de vários, foi feito com um dos instrumentos do robô, o MOXIE, do tamanho de uma torradeira, depois de, um dia antes, um engenho voador, que seguiu com o robô e é parecido com um minúsculo helicóptero, ter descolado e pousado na superfície de Marte, brindando pela primeira vez a História com um voo controlado noutro planeta.