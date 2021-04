Actualidade

Mariana Enriquez, Benjamín Labatut, David Diop, Olga Ravn, Maria Stepanova e Éric Vuillard são os finalistas da edição deste ano do Prémio Booker Internacional, que distingue uma obra traduzida para o inglês e publicada no Reino Unido ou Irlanda.

A 'shortlist' do prémio, hoje anunciada, inclui "At Night All Blood is Black", do franco-senegalês Davip Diop, "The Dangers of Smoking in Bed", da argentina Mariana Enríquez, "When We Cease to Understand the World", do chileno Benjamín Labatut, "The Employees", da dinamarquesa Olga Ravn, "In Memory of Memory", da russa Maria Stepanova, e "The War of the Poor", do francês Éric Vuillard.

Dois dos nomeados estão publicados em Portugal: "Um Terrível Verdor", de Benjamín Labatut (lançado pela Elsinore, em janeiro do ano passado), e "A Guerra dos Pobres", de Éric Vuillard (editado pela Dom Quixote, em março de 2020).