Actualidade

O euro continuou hoje a negociar acima de 1,20 dólares, após ter subido com a confirmação das medidas adotadas pelo BCE e de ter recuado na sequência da publicação dos dados relativos ao mercado laboral norte-americano.

Cerca das 18:00 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,2007 dólares, quando na quarta-feira quase à mesma hora seguia a 1,2031 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou hoje que decidiu deixar as taxas de juro inalteradas, em mínimos históricos, e que vai continuar as compras de dívida a um ritmo acelerado, no âmbito do programa de emergência lançado há um ano para atenuar os efeitos económicos da pandemia na zona euro.