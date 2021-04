Actualidade

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou hoje o projeto de lei que propõe que Washington D.C. se torne o 51.º estado da União, embora a proposta tenha de ir ao Senado, onde terá poucas hipóteses de passar.

A iniciativa, liderada pela representante única do Distrito de Colúmbia (D.C., a região administrativa da capital dos EUA, que não integra nenhum dos 50 estados), a afro-americana Eleanor Holmes Norton, passou na câmara baixa do Congresso com 216 votos a favor e 208 contra.

Esta é a segunda vez que uma proposta deste género tem o aval da Câmara de Representantes, depois de a primeira tentativa, no ano passado, ter chumbado no Senado, então controlado pelos Republicanos.