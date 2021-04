Covid-19

A ilha de São Miguel continua no nível de Alto Risco de contágio de covid-19 e irá manter as restrições em vigor, como o recolher obrigatório e o encerramento de cafés e restaurantes, até ao final do mês.

"Tendo em conta o número de novos casos identificados ao longo da última semana, ficam em situação de alto risco os concelhos da Lagoa, da Ribeira Grande e de Vila Franca do Campo [...], em baixo risco Ponta Delgada e Nordeste e, em muito baixo risco, o concelho da Povoação", adiantou hoje o diretor regional da Saúde, Berto Cabral.

O também responsável pela Autoridade de Saúde Regional, que falava em conferência de imprensa sobre a situação epidemiológica na região, esclareceu que "toda a ilha de São Miguel ficará em nível de alto risco, com as correspondentes medidas que, atualmente, até já se encontram em vigor", porque 50% dos concelhos da ilha estão no nível mais alto de risco de contágio.