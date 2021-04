Actualidade

A Plateia - Associação de Profissionais das Artes Cénicas lamentou hoje que o Governo tenha aprovado o Estatuto dos Profissionais da Cultura "sem concluir o processo de diálogo que estava em curso" com as entidades representativas dos trabalhadores do setor.

Para a associação, num comunicado hoje divulgado, "esta atitude prenuncia um mau resultado e um Estatuto incapaz de combater a precariedade laboral e consequente desproteção social de quem trabalha na Cultura".

O Governo aprovou hoje, numa reunião do Conselho de Ministros dedicada à Cultura, que decorreu no Palácio Nacional de Mafra, o Estatuto dos Profissionais da Cultura, que a ministra da Cultura, Graça Fonseca, disse ser "um estatuto completo", que abrange as áreas do registo profissional, do regime laboral e do regime contributivo, mas que "existe espaço para melhorias", nomeadamente durante o período de consulta pública.