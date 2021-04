Actualidade

O Orçamento dos Açores para 2021, o primeiro da atual legislatura, foi aprovado hoje na generalidade na Assembleia Legislativa Regional com os votos a favor de PSD, CDS-PP, PPM, Chega e IL e a abstenção do PAN.

O primeiro Orçamento submetido pelo Governo Regional dos Açores de coligação PSD/CDS-PP/PPM teve o voto contra do BE e do PS.

Após a aprovação na generalidade, os parlamentares vão votar as 45 propostas de alteração ao Orçamento.