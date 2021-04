Covid-19

O Brasil contabilizou 2.027 mortes e 45.178 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total para 383.502 óbitos e 14.167.973 infeções desde o início da pandemia, informou hoje o executivo.

Os dados fazem parte do último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, do qual consta uma taxa de incidência da doença no país de 182,5 mortes e 6.742 casos por 100 mil habitantes.

Em números absolutos, o Brasil, com 212 milhões de habitantes, é o segundo país com mais óbitos em todo o mundo, depois dos Estados Unidos, e o terceiro com mais casos de infeção, atrás da nação norte-americana e da índia.