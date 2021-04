Covid-19

A agência de classificação de risco Moody's indicou na quinta-feira que a decisão do Brasil de "excluir" despesas adicionais relacionadas com a covid-19 do teto fiscal é "negativa" para o perfil de crédito do país.

"A Moody's espera que as autoridades mantenham o seu compromisso com a consolidação fiscal nos próximos anos", disse a agência norte-americana, que situa a nota da dívida soberana do Brasil em "Ba2", ainda no campo da especulação, com perspetiva "estável".

No entanto, a vice-presidente e analista sénior da Moody's, Samar Maziad, disse no relatório que "no caso de que se criem exceções recorrentes para gastos acima do teto", a "credibilidade" desse instrumento será "questionada".