Actualidade

O grupo Penguin Random House Portugal vai oferecer "mini-bibliotecas" às casas da Acreditar, por ocasião do Dia Mundial do Livro, pretendendo com este gesto "partilhar o conforto que os livros proporcionam" com as crianças com cancro e seus familiares.

De acordo com o grupo editorial, são conjuntos de 25 livros das suas várias chancelas, que vão ser entregues à Acreditar - Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, para rechear as suas casas de Lisboa, Coimbra, Porto e Funchal.

Entre as obras selecionadas para oferecer contam-se "A mulher que correu atras do vento", de João Tordo, "Becoming", de Michelle Obama, "Jesus Cristo bebia cerveja", de Afonso Cruz, "ABC da Vida", de Helena Sacadura Cabral, "A verdade sobre o caso de Harry Quebert", de Joel Dicker, e "A Cor púrpura", de Alice Walker.