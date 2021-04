25 Abril

O Conselho da Revolução (CR), "motor da revolução" na década de 1970, foi um "organismo vivo", "palco de tensões, discussões, debates e polémicas", que alimentou a "chama" revolucionária e ajudou a devolver a democracia aos portugueses.

Os historiadores David Castaño e Maria Inácia Rezola escreveram, em 470 páginas, "Conselho da Revolução 1975-1982 - uma biografia" (Edições 70), a primeira história "como um todo" do "órgão de direção da revolução".

O CR foi um "órgão de soberania com particular destaque no sistema político português entre 1975 e 1982, é um organismo vivo, com uma história intensa e interessante" que não estava totalmente feita, apesar de algumas obras parcelares, afirmou Maria Inácia Rezola, em respostas, por escrito, a perguntas da Lusa.