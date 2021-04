25 Abril

O Conselho da Revolução (CR), que existiu entre 1975 e 1982, representou a institucionalização do Movimento das Forças Armadas (MFA), que derrubou a ditadura de 48 anos, num país que, por uns meses, viveu uma revolução.

Após a tentativa de golpe de 11 de Março de 1975, por forças de direita e que levou à fuga, para a Espanha, do general António de Spínola, primeiro Presidente após o 25 de Abril, foi criado o CR, o "motor da Revolução", a par da Assembleia do MFA.

É o órgão "de direção da revolução", como surge no comunicado final, ou "órgão executivo do MFA", como anuncia Vasco Lourenço, militar de Abril, após a assembleia dos 200, que criou o CR logo na noite do golpe e madrugada seguinte, 12 de março.