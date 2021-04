Actualidade

A Associação Nacional e Social de Etnia Cigana (ANSEC) foi criada em Vila Real para promover o acesso ao emprego e à inclusão social, e para aumentar a literacia entre os elementos desta comunidade, disseram hoje os promotores.

Serafim dos Anjos, 35 anos, é cigano e é um dos mentores da iniciativa que quer abrir as portas do mercado de trabalho para os elementos desta etnia e vai incidir a sua atuação nos mais jovens.

Para o efeito, segundo afirmou à agência Lusa, o trabalho da ANSEC vai passar por sensibilizar as câmaras e as juntas de freguesia, isto porque acredita que, se estas entidades "começarem a abrir as portas, tudo o resto acontece".