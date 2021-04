UE/Presidência

"A ação climática é uma oportunidade de investimento de três triliões de dólares em África até 2030", disse António Guterres, assinalando que, apesar de o continente africano ser o mais rico em recursos solares, concentra apenas 2% do investimento em energias renováveis.

António Guterres falava, numa mensagem gravada, na sessão de abertura do Fórum de Investimento Verde UE-África, organizado pela Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia e pelo Banco Europeu de Investimento, para debater o papel da Europa na transição para uma economia verde no continente africano.