O ataque de rebeldes a Palma, matando dezenas e ameaçando os projetos de gás do norte de Moçambique, reforça o alerta para a vigilância transfronteiriça naquela zona de África, considera César Guedes, um dos responsáveis das Nações Unidas no país.

"Esta é novamente uma chamada de atenção para a necessidade de maior cooperação transfronteiriça de Moçambique com países vizinhos", nomeadamente com a Tanzânia, disse hoje em entrevista à Lusa o representante do Escritório das Nações Unidas para a Droga e Crime Organizado (UNODC) em Moçambique, um mês após o ataque.

Moçambique e Tanzânia "são países irmãos", sublinhou, numa conversa via Internet. "A mão tanzaniana sempre foi uma mão fraterna", desde a independência moçambicana e este é outro momento "que afeta os dois países", porque os ataques rebeldes em Cabo Delgado "têm tentáculos além-fronteiras".