Dois irmãos, um com três anos e outro com apenas dois meses, perderam a mãe na fuga de Palma, vila atacada há um mês no norte de Moçambique.

Hoje, ninguém sabe quando ou sequer se se voltaram a ver.

Um mês depois da violência irromper na vila, os dos irmãos acabaram separados, sobrevivem em diferentes famílias de acolhimento, cada qual na sua província, num retrato recorrente de famílias desfeitas entre os 714.000 deslocados da violência armada no norte de Moçambique.