Actualidade

A cápsula espacial Crew Dragon, da empresa SpaceX, foi hoje lançada por um foguetão Falcon 9 com destino à Estação Espacial Internacional (EEI), levando a bordo quatro astronautas.

O Falcon 9 descolou do centro espacial Kennedy, na Florida, Estados unidos, às 05:49 (10:49 em Lisboa), depois do adiamento do lançamento por um dia devido a condições meteorológicas adversas, tornando-se o terceiro voo tripulado de uma cápsula espacial da SpaceX, empresa privada dirigida pelo magnata norte-americano Elon Musk.

Na Crew Dragon seguem o francês Thomas Pesquet, que cumprirá a sua segunda missão na EEI, os norte-americanos Shane Kimbrough e Megan McArthur (comandante e piloto de voo, respetivamente) e o japonês Akihiko Hoshide. A tripulação desta missão ficará seis meses na EEI, onde a Crew Dragon deverá acoplar no sábado às 10:10 (hora de Lisboa).