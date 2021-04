UE/Presidência

O presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), Akinwumi Adesina, salientou hoje as "incríveis oportunidades de negócio" no continente fruto da recuperação económica marcada pelo ambiente e alertou os investidores que "não podem ignorar África".

"O futuro parece melhor, ainda que desafiante, vamos crescer 3,4% este ano, depois de uma quebra de 2,1% no ano passado, a maior dos últimos 50 anos devido à pandemia, e a recuperação será feita em todo o lado e oferece incríveis oportunidades de negócios", disse o banqueiro, durante a sua intervenção no Fórum de Investimento Verde UE-África, sob o tema "O futuro verde de África, novas vias de investimento para um desenvolvimento inclusivo sustentável", organizado pela Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia e pelo Banco Europeu de Investimento.

"A recuperação tem de ser verde e tem de construir resiliência ao clima, tem de aumentar os investimentos verdes, tem de garantir mais espaço para o setor privado para reduzir a dívida dos governos, tem de fomentar um crescimento inclusivo, com mais oportunidades para jovens e mulheres, e tem de aproveitar as novas oportunidades de negócios, especialmente na economia digital", defendeu Adesina.