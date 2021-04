Covid-19

O presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) saudou hoje a decisão do Governo de financiar as despesas dos municípios com o combate à pandemia de covid-19 através do Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE).

Em declarações à agência Lusa, Manuel Machado salientou que se tratava de "uma reivindicação" da ANMP e de um "passo importante" para o financiamento dos municípios, que desde março de 2020 têm suportado as despesas na luta contra a pandemia.

"Naturalmente que é uma primeira etapa para quem desde março do ano passado tem andado a suportar encargos e despesas, é um alento estimulante, uma abertura que se saúda, e que, não sendo a solução final, já é um passo", sublinhou.