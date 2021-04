Actualidade

O juiz-desembargador Eurico Reis lamentou hoje o veto do Presidente da República ao decreto sobre inseminação pós-morte, afirmando que "é mais um atraso" num processo em que "cada minuto que passa" contribui para a não concretização de ter filhos.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vetou na quinta-feira o decreto do parlamento sobre inseminação pós-morte considerando que suscita dúvidas no plano do direito sucessório e questionando a sua aplicação retroativa.

Contactado pela agência Lusa, Eurico Reis, da Comissão Representativa da Iniciativa Legislativa de Cidadãos, lançada por uma mulher que quer engravidar do marido que morreu, que deu origem ao projeto para consagrar a inseminação 'post mortem' na lei da Procriação Medicamente Assistida (PMA), disse estar "muito triste" com esta decisão.