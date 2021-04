Covid-19

A pandemia do novo coronavírus provocou até hoje pelo menos 3.073.969 de mortes entre as mais de 144.660.360 pessoas infetadas, segundo o balanço diário feito com base em dados oficiais pela agência France-Presse (AFP).

Nas últimas 24 horas, registaram-se em todo o mundo 13.054 óbitos e 844.310 novos casos de covid-19, a doença provocada por este coronavírus detetado pela primeira vez no final de 2019 na China.

Estes números apontam um decréscimo em relação aos indicadores diários mundiais divulgados na quinta-feira pela AFP, fundamentados nos balanços fornecidos pelas autoridades sanitárias de cada país e que excluem as revisões realizadas posteriormente por organismos de estatística, como ocorre na Rússia, Espanha e no Reino Unido.