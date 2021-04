UE/Presidência

O Alto Representante da União Africana para as Parceiras com a Europa defendeu hoje que a transição para uma África mais verde depende de novas políticas e de novos financiamentos que privilegiem o setor privado.

"A mudança energética que queremos ver em África precisa de financiamento para lidar com os conflitos provenientes das alterações climáticas, com a devastação nos países dependentes do turismo, e com a sobredependência de matérias primas nalguns países", disse Carlos Lopes durante a sua intervenção no Fórum de Investimento Verde UE-África, sob o tema "O futuro verde de África, novas vias de investimento para um desenvolvimento inclusivo sustentável", organizado pela Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia e pelo Banco Europeu de Investimento.

Na intervenção, Carlos Lopes lembrou que o acordo de Paris decretou "um apoio anual de 100 mil milhões de dólares [82 mil milhões de euros] por ano para financiar a adaptação às alterações climáticas, grande parte para África", mas disse que o valor está longe de ser atingido.