Actualidade

A França e cinco países da região do Sahel (G5 Sahel) manifestaram hoje o "apoio ao processo de transição civil-militar" no Chade, a ser conduzido pelo filho do Presidente Idriss Déby Itno, morto por insurgentes, anunciou o Eliseu.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, e os seus homólogos do Níger, Burkina Faso, Mali e da Mauritânia foram hoje recebidos em Ndjamena pelo general Mahamat Idriss Déby, antes do início das cerimónias fúnebres do antigo chefe de Estado chadiano, a quem manifestaram a sua "unidade de pontos de vista", indicou à agência France Presse uma fonte não identificada da presidência francesa.

"O G5 Sahel está mobilizado no apoio ao Chade e manifestou o seu apoio conjunto ao processo de transição civil-militar para a estabilidade da região", acrescentou a mesma fonte.