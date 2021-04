Actualidade

O PS manifestou-se hoje disponível para "construir uma solução" e "melhorar a redação" do diploma sobre a inseminação pós-morte, considerando que "será fácil" responder às dúvidas na origem do veto do Presidente da República.

"No essencial, a mensagem do Presidente não levanta objeções de fundo à questão, ou seja, o alargamento da possibilidade de recurso à Procriação Medicamente Assistida pós-morte quando há consentimento e poder paternal consentido", afirmou o vice-presidente da bancada do PS Pedro Delgado Alves, em declarações à Lusa.

O deputado socialista considerou que Marcelo Rebelo de Sousa não manifestou reservas nem dúvidas jurídicas quanto "ao essencial do projeto", mas sobre "dois aspetos particulares do regime".