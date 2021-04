Covid-19

A Comissão Europeia disse hoje "seguir de perto" os desenvolvimentos sobre a dupla mutação do SARS-CoV-2 detetada na Índia, pedindo aos países europeus para continuarem a adotar medidas como quarentena e testagem para viajantes de territórios com variantes.

"A Comissão está extremamente preocupada com a questão das variantes [...] e, evidentemente, continuamos a seguir a situação [da dupla mutação detetada na Índia] de muito perto, tanto do lado da Comissão, como juntamente com os Estados-membros", declarou o porta-voz da instituição para a área dos Assuntos Internos, Adalbert Jahnz.

Questionado na conferência de imprensa diária do executivo comunitário, em Bruxelas, sobre a propagação desta variante do vírus, nomeadamente em viagens, Adalbert Jahnz recordou estar em vigor uma "recomendação do Conselho que diz respeito à restrição de viagens externas [à União Europeia], que foi adaptada às ameaças das variantes no início de fevereiro".