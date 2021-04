Actualidade

O BE está disponível para introduzir "pequenas alterações" que respondam ao veto do Presidente da República sobre a inseminação pós-morte, considerando positivo que Marcelo Rebelo de Sousa não tenha levantado dúvidas sobre o "núcleo da alteração legislativa".

Marcelo Rebelo de Sousa vetou na quinta-feira o decreto da Assembleia da República sobre inseminação pós-morte por considerar que este suscita dúvidas no plano do direito sucessório e questionando a sua aplicação retroativa.

"Olhando para a declaração do Presidente da República vê-se que aquilo que é núcleo central da alteração legislativa que se pretendeu fazer na Assembleia da República não oferece dúvidas. Isso é positivo. O Presidente da República não tem dúvidas sobre o facto de se permitir a inseminação 'post mortem'", enfatizou, em declarações à agência Lusa, o deputado do BE Moisés Ferreira.