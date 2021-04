Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apelou hoje, Dia Mundial do Livro, ao regresso "de forma entusiasta mas segura" às livrarias e prometeu que neste segundo mandato se manterá próximo do setor livreiro.

Numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado afirma que nos últimos meses tem acompanhado atentamente "as dificuldades do setor do livro em Portugal, da necessidade de assegurar o comércio livreiro às reorganizações associativas e à premência das medidas de apoio à retoma".

"Como aconteceu ao longo do primeiro mandato, com a Festa do Livro em Belém e várias outras iniciativas, continuarei neste mandato a estar próximo de editores e livreiros, recebendo-os, ouvindo-os, visitando-os, procurando contribuir para a solução de problemas urgentes e antigos", acrescenta.